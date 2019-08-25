В Гродековском музее Хабаровска открылась выставка, посвященная Гражданской войне

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-25T10:18:55+03:00

Экспозиция ранее базировалась в музее археологии, сейчас ее дополнили и перенесли в большие залы

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В воскресенье, 25 августа, в краевом музее им. Н.И. Гродекова приняла первых посетителей выставка «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918 – 1920». В ее основе – уникальная фотоколлекция музея, где на снимках маршируют интервенты, рядом стоит торговец баранками, юная барышня спешит в аптеку, а дородный купец – в свою лавку.

Весной этого года выставка, в несколько более скромном формате, действовала в музее археологии. Посетители могли увидеть оригинальные фотографии, сделанные японскими и американскими интервентами в Хабаровске. Сейчас материал дополнили, переоформили и разместили в просторных залах Гродековского музея.

- Выставка визуализирует образы Хабаровска, захваченного иностранными армиями, через призму повседневной реальности горожан, - отметили в музее.

Кстати, этим летом музей выиграл грант в номинации «Организация выставочной и экспозиционной деятельности» в конкурсе «История Отечества» стоимостью без малого шестьсот тысяч рублей. На эти деньги сотрудники музея планируют выпустить каталог, посвященный Гражданской войне и интервенции Дальнего Востока. Фотографии, представленные на выставке, лягут в основу издания.

ИСТОЧНИК KP.RU