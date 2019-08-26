В Хабаровском крае бизнесвумен пришлось рассчитаться за мужа-должника

СЕГОДНЯ 01:30 2019-08-26T01:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице Хабаровского края пришлось срочно решать проблемы, которые создал ее же собственный супруг. Так вышло, что мужчина угодил в исправительную колонию за присвоение денег в крупном размере. Он работал как администрации города, а после оглашения приговора должен провести два с половиной года в неволе.

- Из материалов дела следует, что осужденный также должен был возместить материальный ущерб на сумму более 818 тысяч рублей. Он также работал как индивидуальный предприниматель. Пока мужчина находился в местах не столь отдаленных, его предприятием управляла супруга по доверенности. Однако из-за блокировки счетов она не могла работать в полную силу, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщина решила не рисковать и внесла всю оплату полностью в счет погашения долга. Также она оплатила исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено в связи с исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе.

ИСТОЧНИК KP.RU