Хабаровские дети освоили флорбол под руководством игроков «СКА-Нефтяник»

СЕГОДНЯ 06:44 2019-08-26T06:44:14+03:00

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В Хабаровске прошел мастер-класс по флорболу для детей. На мероприятие пришли 100 участников, руководили тренировкой игроки команды-чемпиона «СКА-Нефтяник». Встреча детей и спортивных звезд прошла в субботу, 24 августа, на площадке Краевого центра образования.

- Основы флорбола ребятам объясняли вратарь Виктор Каменев, защитник Юрий Викулин, полузащитник Алан Джусоев, нападающий Эрик Петтерсон и лидер команды Василий Грановский. К слову, эта игра представляет собой разновидность хоккея с мячом. Для нее подходят закрытые помещения на твёрдом ровном полу, в качестве инвентаря используют пластиковый мяч и специальные клюшки, - рассказали в КГАУ Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/728012" frameborder="0"></iframe> мастер класс по флорболу.

Отметим, что все участники мастер-класса получили в качестве поощрения сувенирные магниты и билеты на Международный турнир по хоккею с мячом на кубок губернатора Хабаровского края «СуперBandy». Это спортивное событие пройдет в краевом дворце хоккея с мячом «Арена «Ерофей» с 5 по 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU