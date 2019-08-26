За пропуски занятий в детских садах незаконно взымали плату в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-26T09:24:53+03:00

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Администрация Вяземского района оказалась в неудобном положении после прокурорской проверки. Оказалось, что с родителей незаконно взымали плату за пропущенные дни посещения учреждения без уважительной причины.

- В администрации приняли постановление, которым утвержден порядок определения размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в детских садах. Согласно этому документу родителей обязывали платить деньги за дни, когда ребенок отсутствовал в дошкольном учреждении, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Правоохранители посчитали, что правильнее было бы опереться на положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о защите прав потребителей, согласно которым потребитель должен по договору возмездного оказания оплатить только фактически оказанные услуги. Если ребенок не пришел в садик, значит, его снимают с питания, соответственно, образовательное учреждение расходы не несет. Из этого следует, что требование со стороны детсада к родителям оплатить питание ребенка в случае его непосещения учреждения является незаконным.

В районной администрации отреагировали на замечания прокурора и внесли изменения в нормативный акт. Больше родителей за пропуски в детском саду платить не заставляют.

ИСТОЧНИК KP.RU