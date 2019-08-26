2019-08-26T11:25:06+03:00
Звезды

Креативщики из Хабаровского края получили полтора миллиона рублей на крымской «Тавриде АРТ»

В регионе на эти деньги собираются реализовать проекты «Литературный скетчбук», «Твой день-2» и снять документальный фильм о развитии КВН-движения в регионе
Ольга КИВА
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Креативщики из Хабаровского края получили полтора миллиона рублей на крымской «Тавриде АРТ»Креативщики из Хабаровского края получили полтора миллиона рублей на крымской «Тавриде АРТ»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Участники первой крымской «Тавриды-АРТ» из Хабаровского края получили полтора миллиона рублей в виде грантов. Деньги авторы отмеченных проектов смогут потратить, когда приступят к работе над своими инициативами.

- На один из проектов – «Литературный скетчбук» Лады Тимковой, выделили 300 тысяч рублей. Он направлен на популяризацию чтения среди детей и подростков. Реализовать его собираются в детском доме № 5 и специальной школе-интернат № 1 для детей с нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи. Во время занятий детей будут учить изготовлению блокнотов-скетчбуков и творческому оформлению их в качестве читательских дневников, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Владимир Бабенко успешно презентовал проект «Твой День-2» и выиграл 300 тысяч рублей. Суть его идеи в организации неформальных встреч с представителями активной, творческой молодежи в городах и населенных пунктах края. Третий победитель Артем Александров, собирается снимать документальный фильм о зарождении и развитии КВН-движения в регионе. Кино потом покажут в рамках школы КВН. Артему вручили сертификат на 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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