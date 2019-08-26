2019-08-26T11:12:49+03:00
Происшествия

Лежа на асфальте под наблюдением ОМОН: госслужащий в Комсомольске попался на взятке

По официальной версии, сотрудник инспекции по маломерным судам взял 36 тысяч рублей за помощь в экзаменах
Александр ШТААЛЬ
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Лежа на асфальте под наблюдением ОМОН: госслужащий в Комсомольске попался на взяткеЛежа на асфальте под наблюдением ОМОН: госслужащий в Комсомольске попался на взяткеФото: УТ МВД России по ДФО
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В Комсомольске-на-Амуре провели операцию по задержанию взяткодателя и взяткополучателя. В качестве первого выступал посредник. Деньги он передал за помощь в сдаче теоретической и практической частей экзамена. Эта процедура нужна была для получения удостоверения на право управления маломерным судном. Но покупатель услуги не прошел в установленном законом порядке обучение на курсах судоводителей.

- По подозрению в получении взятки задержали сотрудника инспекторского отделения государственной инспекции по маломерным судам. Сумма «сделки» составляла 36 тысяч рублей. Во время задержания фигурант попытался скрыться, но у него ничего не вышло, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

На данный момент задержанный находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Разбирательство проводят следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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