Лежа на асфальте под наблюдением ОМОН: госслужащий в Комсомольске попался на взятке
В Комсомольске-на-Амуре провели операцию по задержанию взяткодателя и взяткополучателя. В качестве первого выступал посредник. Деньги он передал за помощь в сдаче теоретической и практической частей экзамена. Эта процедура нужна была для получения удостоверения на право управления маломерным судном. Но покупатель услуги не прошел в установленном законом порядке обучение на курсах судоводителей.
- По подозрению в получении взятки задержали сотрудника инспекторского отделения государственной инспекции по маломерным судам. Сумма «сделки» составляла 36 тысяч рублей. Во время задержания фигурант попытался скрыться, но у него ничего не вышло, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
На данный момент задержанный находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Разбирательство проводят следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU