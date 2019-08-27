2019-08-27T01:30:30+03:00
Общество

Угрозу для здоровья детей нашли в одном из развивающих центров в Хабаровске

Деятельность организации уже приостановили
Александр ШТААЛЬ
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Угрозу для здоровья детей нашли в одном из развивающих центров в ХабаровскеУгрозу для здоровья детей нашли в одном из развивающих центров в ХабаровскеФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Один из детских центров в Хабаровске оказался в немилости стражей закона. Причина тому – неудовлетворительные итоги проверки. Сначала помещение обследовали сотрудники Роспотребнадзора и выявили ряд серьезных недочетов.

- Среди нарушений отсутствие сведений о прививках против гепатита «В» и кори у двух педагогов, не было раздельных туалетов для мальчиков и девочек – дети ходили в туалет офисного центра. Кроме того, в классах отсутствовали графики проветривания помещений, а у столов и стульев не хватало маркировки, соответствующей ростовой группе. Среди прочего в центре не хватало помещения для хранения уборочного инвентаря. Все эти недочеты создавали непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге разбирательство дошло до суда. Служители Фемиды признали предпринимателя, которому принадлежал центр, виновным в административном преступлении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В качестве наказания ему назначили приостановление деятельности на срок 14 суток. Этого времени должно хватить, чтобы нарушитель исправил все недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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