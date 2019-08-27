2019-08-27T04:33:33+03:00
Общество

Полицейские Хабаровского края готовятся к выборам

В рамках проведения единого дня голосования безопасность обеспечат свыше двух тысяч служителей порядка
Евгения МОЛОТОВА
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В рамках проведения единого дня голосования безопасность обеспечат свыше двух тысяч служителей порядкаВ рамках проведения единого дня голосования безопасность обеспечат свыше двух тысяч служителей порядкаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Единый день голосования пройдет в Хабаровском крае 8 сентября. Жители будут выбирать глав некоторых муниципалитетов, депутатов в государственную, краевую, а также городскую думу Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

По информации УМВД России по Хабаровскому краю, в рамках проведения выборов в крае откроется 781 избирательный участок. С целью обеспечения правопорядка сотрудники правоохранительных органов с 4 сентября перейдут на усиленный режим несения службы.

- Еще с середины августа мы приступили к проверке зданий, где будут располагаться участки. Совместно с УФСБ организован мониторинг за деятельностью общественных, политических, религиозных организаций, - сообщил заместитель начальника полиции УМВД РФ по региону Олег Бородин. - Эти действия проводятся в целях предотвращения возможных террористических и экстремистских угроз. В день голосования на дежурство заступят свыше 2 тысяч сотрудников. На случай ЧП предусмотрен резерв из числа бойцов спецподразделений Росгвардии.

Также, как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, сотрудники правоохранительных органов проверят все маршруты, по которым будет перевозиться документация. В день выборов сотрудники выйдут на усиленное патрулирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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