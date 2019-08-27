В Хабаровске крае открылся фестиваль Национальной театральной премии «Золотая маска»

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-27T06:50:34+03:00

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В день открытия состоялся первый показ. И первым стал спектакль «Мужья и жены» МХТ имени Чехова в постановке Константина Богомолова, на сцене музыкального театра. А 28 августа данную постановку смогут увидеть Комсомольчане . Всего за три недели зрителям будет представлено 18 показов семи спектаклей номинантов и лауреатов престижной театральной премии, не самый легкий театральный спринт.

- На карте театральной России Хабаровский край №1 среди регионов Дальнего Востока. За 25 лет существования национальной премии и из 26 номинаций - у хабаровских театров, четыре премии. Более того, мы знаем какие отличные актеры в составе местных театров. Очень важно быть с коллегами на одном языке, и такие люди в Хабаровске есть. И было решено начать большой театральный марафон именно с Хабаровска. А в следующем году мы уже поедем Благовещенск, и, возможно, какой-нибудь другой близлежащий город, - сообщила Мария Ревякина, директор фестиваля «Золотая Маска» .

С 26 августа по 15 сентября 2019 года показы спектаклей пройдут на сценах Хабаровского краевого музыкального театра, краевого театра драмы, ТЮЗа и Комсомольского театра драмы.

Фестиваль «Золотая маска» проходит под эгидой Года театра в России. Он открывает двухгодичную программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. В рамках которой 18 сентября, в Хабаровске, откроется первый фестиваль театров Дальнего Востока.

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. «Золотая Маска».

ИСТОЧНИК KP.RU