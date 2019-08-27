«Сними наушники!»: на тротуарах Хабаровска появились особые граффити

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-27T12:38:34+03:00

Таким образом активисты надеются достучаться до тех, кто переходит дорогу, не отрывая глаз от смартфона

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На городских тротуарах, вблизи пешеходных переходов возле школ, появились надписи «Сними наушники!» и «Возьмите ребенка за руку!». Почему на тротуаре? Представьте себя, стоящим на светофоре, и мысленно оглянитесь: как минимум половина пешеходов будет стоять, уткнувшись в смартфон. А у другой половины еще и наушники будут в ушах.

- Ребенок надел наушники, смотрит в телефон, не видя автомобилей: какая тут безопасность? Взрослые многие так же ходят. Поэтому мы и наносим надписи на тротуар. Чтобы человек заметил, что впереди - дорога, перекресток, опасность, - рассказал член городского Совета отцов, один из организаторов акции Константин Юров.

Надписи нанесли с помощью трафаретов в рамках всероссийских акций «Отцовский патруль» и «Безопасное детство». Они проходят в преддверии Дня знаний, который в этом году пройдет 2 сентября.

- С начала 2019 года произошло девяносто дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Двое детей погибли, еще 94 получили травмы. Совместно с общественными организациями мы хотим напомнить горожанам правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать,- сказал Александр Баранов, руководитель отдела пропаганды краевой ГИБДД.

«Граффити безопасности» появились возле школы №70, на улицах Промышленной и Карла Маркса, тоже в районе школ. На этой неделе активисты планируют нанести надписи в Краснофлотском районе – на улицах Тихоокеанской и Даниловского, там, где расположены вузы и колледжи.

ИСТОЧНИК KP.RU