Бизнесменов в Комсомольске изгнали с казенной земли

СЕГОДНЯ 01:30 2019-08-28T03:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Организация в Комсомольске-на-Амуре попалась на самовольном монтаже станции сотовой связи на казенной земле. Бизнесмены поторопились воплотить свои планы в жизнь, совершенно забыв об оформлении документов на участок. Вскоре этот недочет обнаружили и наказали «захватчиков».

- Организация незаконно возвела в районе улицы Пирогова строение, в котором разместила базовую станцию сотовой связи. Об этом узнали в администрации, потом был иск с требованием освободить земельный участок. Суд обязал нарушителей освободить территорию путем демонтажа станции сотовой связи, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приставы напомнили организации об ее обязательствах, когда началось исполнительное производство. Нарушителю сообщили, что если требования не будут выполнены, то может наступить административная и уголовная ответственность. Бизнесмены оценили все «за» и «против» и решили, что проблемы им ни к чему. Они убрали станцию с участка, исполнительное производство в отношении компании закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU