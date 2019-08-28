2019-08-28T03:46:10+03:00
Общество

Бизнесменов в Комсомольске изгнали с казенной земли

Нарушители установили на участке станцию сотовой связи, не оформив нужные документы
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесменов в Комсомольске изгнали с казенной землиБизнесменов в Комсомольске изгнали с казенной землиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Организация в Комсомольске-на-Амуре попалась на самовольном монтаже станции сотовой связи на казенной земле. Бизнесмены поторопились воплотить свои планы в жизнь, совершенно забыв об оформлении документов на участок. Вскоре этот недочет обнаружили и наказали «захватчиков».

- Организация незаконно возвела в районе улицы Пирогова строение, в котором разместила базовую станцию сотовой связи. Об этом узнали в администрации, потом был иск с требованием освободить земельный участок. Суд обязал нарушителей освободить территорию путем демонтажа станции сотовой связи, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приставы напомнили организации об ее обязательствах, когда началось исполнительное производство. Нарушителю сообщили, что если требования не будут выполнены, то может наступить административная и уголовная ответственность. Бизнесмены оценили все «за» и «против» и решили, что проблемы им ни к чему. Они убрали станцию с участка, исполнительное производство в отношении компании закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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