2019-08-28T07:08:46+03:00
Общество

На «Сохранение лесов» в Хабаровском крае бросят новые тракторы «Беларус»

На покупку новой техники потратили 4,592 миллиона рублей
Ольга КИВА
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На «Сохранение лесов» в Хабаровском крае бросят новые тракторы «Беларус»На «Сохранение лесов» в Хабаровском крае бросят новые тракторы «Беларус»Фото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровский край доставили новую лесохозяйственную технику. Закупку сделали в рамках национального проекта «Экология» по федеральной программе «Сохранение лесов». Купленные машины – это новые тракторы «Беларус-82.1».

- Приобретение обошлось казне в 4,592 миллиона рублей. Приемка техники уже прошла, пока идет оформление необходимых документов. После окончания этой процедуры тракторы передадут в лесные хозяйства края. Там машины будут использовать для выполнения широкого комплекса лесовосстановительных работ, а также для работ в лесных питомниках, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления лесами.

Отметим также, что в планах покупка и поставка другой техники - гусеничных тракторов и бульдозеров. Машины собираются доставить в регион в ближайшее время. Об этом также сообщили в краевом ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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