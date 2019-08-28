На «Сохранение лесов» в Хабаровском крае бросят новые тракторы «Беларус»
В Хабаровский край доставили новую лесохозяйственную технику. Закупку сделали в рамках национального проекта «Экология» по федеральной программе «Сохранение лесов». Купленные машины – это новые тракторы «Беларус-82.1».
- Приобретение обошлось казне в 4,592 миллиона рублей. Приемка техники уже прошла, пока идет оформление необходимых документов. После окончания этой процедуры тракторы передадут в лесные хозяйства края. Там машины будут использовать для выполнения широкого комплекса лесовосстановительных работ, а также для работ в лесных питомниках, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления лесами.
Отметим также, что в планах покупка и поставка другой техники - гусеничных тракторов и бульдозеров. Машины собираются доставить в регион в ближайшее время. Об этом также сообщили в краевом ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU