2019-08-28T07:19:29+03:00
Общество

Жителей частного сектора в Комсомольске предупреждают о надвигающейся угрозе

Из-за опасной гидрологической обстановки нужно быстрее выкопать урожай и заранее позаботиться о сохранности имущества
Ольга КИВА
Поделиться:
Жителей частного сектора в Комсомольске предупреждают о надвигающейся угрозеЖителей частного сектора в Комсомольске предупреждают о надвигающейся угрозеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жителей микрорайона Менделеева в Комсомольске-на-Амуре предупреждают об ухудшении гидрологической обстановки. Напомним, вода в реке у берегов города Юности может достигнуть 760-820 сантиметров. Прохождение гребня паводка ожидается в период с 4 по 9 сентября.

- В связи со сложившейся ситуацией жителей частного сектора убедительно просят начать сбор урожая, поднять на вторые этажи или чердаки ценное имущество. Если есть возможность, пожалуйста, переберитесь на время в другие места, позаботьтесь о домашних животных и крупном рогатом скоте. Сделать это необходимо безотлагательно, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, сейчас в городе Юности продолжаются работы по укреплению защитных сооружений вокруг микрорайона. Однако горожан призывают быть готовыми и к разным вариантам развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Упертый и пьяный водитель без прав снова выбрался на дорогу в Биробиджане
Дровосеки и лесовики методично поедали экспортный лес в Хабаровском крае
В Хабаровском крае проверили, как оказывают помощь онкобольным
Мэру Биробиджана указали на опасную школу в городе
Парень в Хабаровском крае хотел выпить, но в магазин пошел за деньгами
В Хабаровском крае раздали больше миллиарда рублей семьям с детьми
«Живи, лес!»: в Хабаровском крае возродят спаленные пожаром леса
В Комсомольске водитель попался с купленным в интернете удостоверением
В Хабаровске 69 домов остаются без горячей воды
На «Сохранение лесов» в Хабаровском крае бросят новые тракторы «Беларус»
Уровень Амура в ЕАО постепенно снижается
Дом в ЕАО превратился в руины после взрыва газовоздушной смеси
В Биробиджане продолжают откачивать воду из «утонувших» районов
Министр образования ответит на вопросы родителей перед началом учебного года
Гидрологи дают неутешительные прогнозы по ситуации с паводком в Комсомольске
«Черные» лесорубы в Хабаровском крае дорубились до лишения свободы
Предприимчивая хабаровчанка сняла жилье, чтобы продать чужое имущество
Уровень Амура в Хабаровске 28 августа 2019: вода на отметке 634 сантиметра