Жителей частного сектора в Комсомольске предупреждают о надвигающейся угрозе

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-28T07:19:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей микрорайона Менделеева в Комсомольске-на-Амуре предупреждают об ухудшении гидрологической обстановки. Напомним, вода в реке у берегов города Юности может достигнуть 760-820 сантиметров. Прохождение гребня паводка ожидается в период с 4 по 9 сентября.

- В связи со сложившейся ситуацией жителей частного сектора убедительно просят начать сбор урожая, поднять на вторые этажи или чердаки ценное имущество. Если есть возможность, пожалуйста, переберитесь на время в другие места, позаботьтесь о домашних животных и крупном рогатом скоте. Сделать это необходимо безотлагательно, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, сейчас в городе Юности продолжаются работы по укреплению защитных сооружений вокруг микрорайона. Однако горожан призывают быть готовыми и к разным вариантам развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU