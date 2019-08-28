В Хабаровском крае раздали больше миллиарда рублей семьям с детьми

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-28T08:57:51+03:00

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В рамках национального проекта «Демография», ориентированного на стимулирование рождаемости в регионе, только за семь месяцев текущего года семьи с детьми получили около 1,4 миллиарда рублей. Часть этой суммы, а именно 85 процентов - деньги федеральной казны. Всего же до конца года на эти цели планируют потратить 2,9 миллиона рублей.

- В частности, 970 миллионов истрачено на ежемесячную выплату за рождение третьего ребенка в размере 14158 рублей. Ее в крае получают 11068 семей, из них 2095 - оформили пособие в этом году, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Помимо многодетных семей поддержку получили и те, у кого родился первенец - ежемесячное пособие в размере 14051 рубля в крае получают 4176 семей, а с июля 2019 жители края смогли оформить и единовременную выплату на рождение первого ребенка - чуть более 28 тысяч рублей получили около трех тысяч семей. И еще 1312 семей оформили региональный материнский капитал - почти 136 тысяч рублей - предусмотренный при рождении второго ребенка.

В министерстве социальной защиты края также отметили, что за семь месяцев 2019 года в крае родилось 7628 детей. Обратиться за назначением выплат родители могут в центр социальной поддержки по месту жительства или в любой филиал МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU