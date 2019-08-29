2019-08-29T05:31:36+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии размыло часть федеральной трассы

Проезд временно запрещен на автодороге «Амур» в районе поселка Волочаевка
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Еврейской автономии размыло часть федеральной трассыВ Еврейской автономии размыло часть федеральной трассыФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии гидрологическая обстановка продолжает оставаться напряженной. На сегодняшний день известно, что от «большой воды» пострадал также участок федеральной трассы «Амур» Чита-Хабаровск. Речь идет о дороге в районе поселка Волочаевка. Об этом сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток».

В связи с размытием дорог в регионе вынуждены были ввести ограничения на движение на этом участке трассы. Сейчас здесь движение закрыто. Дорожники уже ведут восстановительные работы с привлечением необходимой дорожной техники. Ситуацию контролируют на уровне губернатора области.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Пожалуйста, учитывайте вышеизложенную информацию при планировании поездок.

Также населению Еврейской автономии напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровчан просят помочь в поисках напавшего на пенсионера мужчину
Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток
На переправе «Ванино-Холмск» в сентябре может поубавиться паромов
Военные круглосуточно заготавливают грунт для дамбы в Комсомольске
Главный полицейский Еврейской автономии 29 августа будет доступен на «прямой линии»
Хабаровский завод сбрасывал стоки в Амур без ведома госструктур
Путешествие ножей в посылках притормозили на таможне в Биробиджане
Хабаровчанин убил отца, решая квартирный вопрос
Из квартиры пенсионера в Комсомольске исчезло огнестрельное богатство
Ущерб аграриев-подтопленцев в Хабаровском крае оценили в 130 миллионов рублей
Проект «Под солнцем» московского режиссера впервые увидели в колониях Хабаровского края
Уровень Амура в Комсомольске 29 августа 2019: ситуация становится опасной
Полмиллиона рублей стали причиной ареста алиментщика в Хабаровском крае
Российские аграрии включаются в борьбу за многомиллиардный китайский рынок сои
Уровень Амура в Хабаровске 29 августа 2019: река поднялась до 641 сантиметра
В Хабаровске все детские сады начнут работать 12 часов в сутки
Погода в Хабаровске на 29 августа 2019 года: до +21, дождь