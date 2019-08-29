В Еврейской автономии размыло часть федеральной трассы

СЕГОДНЯ 04:11 2019-08-29T05:31:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии гидрологическая обстановка продолжает оставаться напряженной. На сегодняшний день известно, что от «большой воды» пострадал также участок федеральной трассы «Амур» Чита-Хабаровск. Речь идет о дороге в районе поселка Волочаевка. Об этом сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток».

В связи с размытием дорог в регионе вынуждены были ввести ограничения на движение на этом участке трассы. Сейчас здесь движение закрыто. Дорожники уже ведут восстановительные работы с привлечением необходимой дорожной техники. Ситуацию контролируют на уровне губернатора области.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Пожалуйста, учитывайте вышеизложенную информацию при планировании поездок.

Также населению Еврейской автономии напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU