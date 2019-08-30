СЕГОДНЯ 00:57 2019-08-30T03:47:26+03:00

Погода в Хабаровске на 30 августа 2019 года: до +21, дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Непогода охватит почти весь регион

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Циклонические вихри, обостренные холодными атмосферными фронтами - вот, что регулирует погоду в регионе. Дожди или, иначе говоря, местный сток, влияют на подъем Амура в среднем течении реки и далее на нижние. Радует, что синоптики уменьшили прогноз на максимальный уровень. Будем надеяться, что высокая вода быстро придёт в норму.

В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +20+22.

В Хабаровске дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 642 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров за счет местного стока, к 1-3 сентября 640-650 сантиметров. Температура воды 19 градусов.

В Бикине дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +17+19. Уровень Амура у города Юности 696 сантиметров.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +!7+19.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 175 сантимтеров.

В Охотске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU