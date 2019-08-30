Горе-мать из Хабаровска нажила проблем на миллион рублей

СЕГОДНЯ 01:31 2019-08-30T03:46:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровчанка жила беззаботно, вычеркнув из своей жизни маленькую дочь и забыв про алименты на нее. Однако спокойствие женщины периодически нарушали гости в погонах. Пока они лояльными способами пытались разбудить совесть бедовой мамаши, долг перевалил за миллион рублей. Приставам ничего не оставалось, как действовать более радикально.

- Сделали необходимые запросы в регистрирующие органы и выяснили, что у должницы есть в собственности доли в двух квартирах. На них-то и наложили запрет на совершение регистрационных действий. Женщину это мало заботило ровно до тех пор, пока она не решилась на продажу одной из долей. Естественно, планы ее были нарушены из-за ограничений, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Этот случай несколько отрезвил хабаровчанку и сподвиг таки на оплату долга. Она нашла деньги и оплатила всю сумму сразу, включая исполнительский собор. После этого ограничения в отношении ее имущества сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU