2019-08-30T03:45:21+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 30 августа 2019: подъем замедлился

По данным на шесть часов утра река достигла отметки в 642 сантиметра
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 30 августа 2019: уровень воды замедлилсяУровень Амура в Хабаровске 30 августа 2019: уровень воды замедлилсяФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске уровень Амура 30 августа достиг отметки в 642 сантиметра, что на один сантиметр больше по сравнению с данными, предоставленными 29 августа. Обновленную информацию по состоянию гидрологической обстановки на шесть часов утра 30 августа сообщили в Дальневосточном УГМС. По прогнозам специалистов, уровень Амура у Хабаровска в течение двух суток не изменится существенно.

Как отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из-за обильных дождей, прошедших накануне, отмечают повышенную водность рек. Так, наибольшее количество осадков выпало в бассейнах рек Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Кия, Кур, Тунгуска. На сегодняшний день выше отметки опасного явления поднялась вода в Амуре от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. Выше отметки неблагоприятного явления вода в главной реке края в Комсомольском и Ульчском районах, также в реке Уссури в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах, на реках Кур и Тунгуска в Хабаровском районе.

Отметим также, что вода подобралась к отметке неблагоприятного явления на реке Амур у села Циммермановка в Ульчском районе. У села Богородское уровни критерия НЯ ожидаются в ближайшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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