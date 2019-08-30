Количество заболевших энтеровирусом увеличивается в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:50 2019-08-30T03:43:59+03:00

За последнюю неделю к врачам обратились больше 150 человек

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В Хабаровске увеличивается количество пациентов, которые обращаются к врачам с подозрением на энтеровирусную инфекцию. Так, на прошлой неделе в больницах зафиксировали более полутора сотен обращений. Из них большая часть – это дети. У восьми пациентов подозревают серозно-вирусный менингит.

- Горожан убедительно просят пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты. Если признаки заболевания появились, сразу вызывайте врача. Это поможет не только вовремя начать лечение, но и снизит риск возникновения осложнений, которые часто бывают при серозно-вирусном менингите, - рассказала Екатерина Царева, главный специалист городского управления здравоохранения.

Отметим также, что всего с начала лета в городе зафиксировали 812 обращений, связанных с подозрением на энтеровирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU