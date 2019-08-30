2019-08-30T03:43:18+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров

По прогнозам гидрологов, за сутки река еще может подняться на 12 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метровУровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура в городе Юности утром 30 августа составил 708 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Гидрологи прогнозируют, что река может подняться за сутки еще на 12 сантиметров. Напомним, неблагоприятной ситуация с паводком стала, когда Амур добрался до отметки в 450 сантиметров, опасной на уровне 650 сантиметров.

Напомним, что в краевой столице подъем воды замедлился. По состоянию на шесть часов утра 30 августа, уровень реки зафиксировали на отметке в 641 сантиметр, что на один сантиметр больше, по сравнению с данными 29 августа.

Отметим также, что вода подобралась к отметке неблагоприятного явления на реке Амур у села Циммермановка в Ульчском районе. У села Богородское уровни критерия НЯ ожидаются в ближайшие сутки. На сегодняшний день выше отметки опасного явления поднялась вода в Амуре от Хабаровска до Комсомольск-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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