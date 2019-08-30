В «Комсомольской правде» в Хабаровске принимают корм для животных-подтопленцев

СЕГОДНЯ 03:57 2019-08-30T03:57:43+03:00

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Редакция «Комсомольской правды» в Хабаровске на время стала пунктом сбора кормов для животных, находящихся сейчас в зоне подтопления. В частности речь идет о питомцах, которые остались на острове Большой Уссурийский. Стараниями зоозащитников уже удалось накормить собак и кошек в поселке Чумка. Акция по сбору кормов продолжается. Желающим участвовать в ней нужно принести провизию в редакцию издания по адресу: Уссурийский бульвар, 9А в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Более подробная информация по телефону 78-26-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="864" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/728982" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске принимают корм для животных-подтопленцев.

Отметим также, что корм принимают в магазинах «Зверюга», расположенный в ТЦ «Атриум», «Мартовский Кот» в ТЦ «Оазис». Телефон для заказа корма 8-914-772-98-25 и 8-914-419-97-04.

Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от беды братьев наших меньших. Давайте вместе поможем им пережить это нелегкое время в их жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU