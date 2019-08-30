В «Комсомольской правде» в Хабаровске принимают корм для животных-подтопленцев
Редакция «Комсомольской правды» в Хабаровске на время стала пунктом сбора кормов для животных, находящихся сейчас в зоне подтопления. В частности речь идет о питомцах, которые остались на острове Большой Уссурийский. Стараниями зоозащитников уже удалось накормить собак и кошек в поселке Чумка. Акция по сбору кормов продолжается. Желающим участвовать в ней нужно принести провизию в редакцию издания по адресу: Уссурийский бульвар, 9А в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Более подробная информация по телефону 78-26-03.
В Хабаровске принимают корм для животных-подтопленцев.
Отметим также, что корм принимают в магазинах «Зверюга», расположенный в ТЦ «Атриум», «Мартовский Кот» в ТЦ «Оазис». Телефон для заказа корма 8-914-772-98-25 и 8-914-419-97-04.
Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от беды братьев наших меньших. Давайте вместе поможем им пережить это нелегкое время в их жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU