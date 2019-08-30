Ранимый уголовник в Амурске не выдержал упреков и зарезал приятеля

СЕГОДНЯ 04:29 2019-08-30T06:33:30+03:00

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В Амурске перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 36-летний горожанин. По версии следствия, мужчина лишил жизни приятеля, который пустил его к себе жить сразу после того, как тот вышел из тюрьмы в 2018 году.

- В июне этого года хозяин жилья и его постоялец выпивали, разговаривали. Пострадавший стал упрекать фигуранта, мол, тот не дает денег на коммунальные услуги, не покупает продукты питания и так далее. Это и стало причиной ссоры между мужчинами, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В конце концов нервы фигуранта не выдержали, он схватил нож, а дальше – два удара ножом и смерть на месте преступления. Сам обвиняемый сбежал, но его нашли и допросили. Мужчина во всем сознался. Расследование уголовного дела в отношении него уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU