2019-08-30T06:33:30+03:00
Происшествия

Ранимый уголовник в Амурске не выдержал упреков и зарезал приятеля

По версии следствия, после совершенного преступления обвиняемый скрылся
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ранимый уголовник в Амурске не выдержал упреков и зарезал приятеляРанимый уголовник в Амурске не выдержал упреков и зарезал приятеляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Амурске перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 36-летний горожанин. По версии следствия, мужчина лишил жизни приятеля, который пустил его к себе жить сразу после того, как тот вышел из тюрьмы в 2018 году.

- В июне этого года хозяин жилья и его постоялец выпивали, разговаривали. Пострадавший стал упрекать фигуранта, мол, тот не дает денег на коммунальные услуги, не покупает продукты питания и так далее. Это и стало причиной ссоры между мужчинами, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В конце концов нервы фигуранта не выдержали, он схватил нож, а дальше – два удара ножом и смерть на месте преступления. Сам обвиняемый сбежал, но его нашли и допросили. Мужчина во всем сознался. Расследование уголовного дела в отношении него уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Санкт-Петербург увидит оригинальный музейный проект из Хабаровска
Перебегание дороги закончилось для хабаровской пенсионерки смертью после аварии
В Комсомольске пожарные вывели из зоны огненного риска 10 человек
Паводковая ситуация в ЕАО стабилизировалась, но все еще остается сложной
Грабитель в Биробиджане забирал чужие деньги под прицелом видеокамеры
Воспитанники колонии в ЕАО научились делать печенье
В «Комсомольской правде» в Хабаровске принимают корм для животных-подтопленцев
Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров
Количество заболевших энтеровирусом увеличивается в Хабаровске
Уровень Амура в Хабаровске 30 августа 2019: подъем замедлился
Горе-мать из Хабаровска нажила проблем на миллион рублей
Погода в Хабаровске на 30 августа 2019 года: до +21, дождь
Аквапарк, не имеющий аналогов в России, построят в Хабаровске
В Корее нацелились развивать отношения с Хабаровским краем в области экономики и науки
В Биробиджане начали оценивать ущерб пострадавших от паводка
Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае возобновил работу