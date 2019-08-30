Воспитанники колонии в ЕАО научились делать печенье

СЕГОДНЯ 04:53 2019-08-30T04:53:50+03:00

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В колонии Еврейской автономии несовершеннолетние осужденные научились делать печенье. Это новый вид производства, который, в общем-то, подростки уже довольно хорошо освоили. Чтобы наладить производственный процесс, закупили оборудование. К слову, деньги на это приобретение удалось заработать на хозяйственной деятельности в 2018 году.

Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Еврейской автономной области, готовая продукция станет частью рациона несовершеннолетних осужденных. Также печенье будут продавать в магазине, расположенном на территории колонии. В планах поставлять его в другие учреждения областной уголовно-исполнительной системы.

Отметим также, что запуск нового производства помог трудоустроить воспитанников колонии и увеличить процент самообеспечения учреждения. Также за счет лакомства удалось расширить ассортимент выпускаемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU