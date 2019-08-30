Грабитель в Биробиджане забирал чужие деньги под прицелом видеокамеры

СЕГОДНЯ 05:30 2019-08-30T06:21:21+03:00

Перед этим мужчина силой отобрал у случайного прохожего кошелек, где лежала карта

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Житель Биробиджана стал жертвой грабителя, который напал на него, силой отобрал портмоне и скрылся. В кошельке лежала банковская карта, с которой он снял деньги. К несчастью злоумышленника, за процессом работы с «пластиком» наблюдала камера видеонаблюдения.

- В объектив подозреваемый попал, когда сразу после преступления отправился в магазин, где он и обналичил содержимое счета. Это обстоятельство значительно облегчило процесс поисков злоумышленника. Вскоре фигуранта задержали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Припертый к стенке горожанин не стал отрицать того, что сделал. К слову, в прошлом фигуранта уже были проблемы с законом, за которые его судили. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Грабеж», расследование которого сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU