СЕГОДНЯ 05:59 2019-08-30T05:59:17+03:00

Паводковая ситуация в ЕАО стабилизировалась, но все еще остается сложной Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

На сегодняшний день подтоплены 42 населенных пункта, 156 жилых домов, две тысячи 231 приусадебный участок и 962 дачи

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В Еврейской автономии ситуация с наводнением постепенно приходит в норму, но в целом обстановка все еще остается сложной. Так, на сегодняшний день подтоплены больше 42 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, 32 участка автомобильных дорог общей протяжённостью почти 15 километров. От воды пострадали 42 населенных пункта, 156 жилых домов, две тысячи 231 приусадебный участок и 962 дачи.

Как отметили в пресс-службе правительства края, в трех пунктах временного размещения в Биробиджане сейчас живут 54 человека, 23 из которых дети. На ликвидацию последствий паводка бросили максимальные силы и средства всех служб.

Отметим, что в Амурской области дополнительных сбросов с ГЭС не производят, работа станции идет в штатном режиме. На подтопленных территориях собираются провести дезинфекцию. Жителей области убедительно просят в период подъема грунтовых вод ограничить потребление воды из колодцев и водопроводов. Для питья и приготовления пищи рекомендуется использовать бутилированную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU