2019-08-30T07:23:32+03:00
Общество

В Комсомольске пожарные вывели из зоны огненного риска 10 человек

Четырем спасенным пришлось эвакуироваться с верхних этажей многоквартирника
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске пожарные вывели из зоны огненного риска 10 человекВ Комсомольске пожарные вывели из зоны огненного риска 10 человекФото: Николай ХИЖНЯК
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В Комсомольске-на-на-Амуре помощь пожарных понадобилась жильцам многоквартирника, расположенного на улице Зейской в микрорайоне Менделеева. Здесь в квартире на первом этаже случилось возгорание. Огнеборцы организовали разведку задымленных помещений и одновременно с этим эвакуацию людей.

- Так, с первого этажа на свежий воздух вывели шесть человек, из которых один ребенок. С помощью спасательных устройств с верхних этажей спасли четыре человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось, в двухкомнатной квартире - в зале, и коридоре, горели домашние вещи и мебель. Огонь успел порезвиться на территории площадью в 20 квадратных метров, задев также электрощит на площадке первого этажа. Пока сотрудники Госпожнадзора выясняют причину и обстоятельства случившегося. Известно, что из жильцов дома никто при пожаре не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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