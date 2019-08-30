Перебегание дороги закончилось для хабаровской пенсионерки смертью после аварии

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-30T07:55:47+03:00

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В минувшие сутки, 29 августа, в Хабаровске под колеса КАМАЗа угодила пенсионерка. Женщина переходила дорогу в неположенном месте на улице Калинина и в одно мгновение оказалась участницей дорожного происшествия. Водитель машины не смог вовремя отреагировать, результат – пожилая горожанка получила тяжелые травмы и скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи.

Известно, что у водителя все документы были в порядке, стаж его вождения с 1993 года. В отношении водителя составили административный протокол, а также подали рапорт об обнаружении признаков преступления предусмотренные по уголовной статье. Об этом сообщил информированный источник.

Жителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не рискуйте своей и чужими жизнями.

ИСТОЧНИК KP.RU