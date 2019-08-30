2019-08-30T08:38:03+03:00
Звезды

Санкт-Петербург увидит оригинальный музейный проект из Хабаровска

Выставка «Деньги Гражданской войны: Игра престолов» вошла в тройку финалистов номинации «Выбор Петербурга»
Ольга КИВА
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Санкт-Петербург увидит оригинальный музейный проект из ХабаровскаСанкт-Петербург увидит оригинальный музейный проект из ХабаровскаФото: Правительство Хабаровского края
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В Санкт-Петербурге представят оригинальный проект Хабаровского краевого музея имени Гродекова. Он представляет собой выставку «Деньги Гражданской войны: Игра престолов». Ранее ее представили в конкурсе «Музейный Олимп-2019», по итогу экспозиция вошла в тройку финалистов номинации «Выбор Петербурга».

Как отметили в пресс-службе правительства края, презентацию проекта устроят в рамках выездного межмузейного семинара «Музейный пароход» с 13 по 17 сентября. К слову, уже год выставка работала в хабаровском краевом музее имени Гродекова - с апреля 2017 года по февраль 2018 года. За это время ее посетили более 50 тысяч человек.

Отметим, что краеведческом музее хранится наиболее полная коллекция на Дальнем Востоке денежных знаков начала XX века. Речь идет о почти одной тысяче экспонатов. Она никогда не выставлялась полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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