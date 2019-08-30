2019-08-30T10:15:32+03:00
Недвижимость

Хабаровский край в числе отличников России по капремонту многоквартирников

В регионе уже заключают контракты с подрядчиками на 2020 год
Ольга КИВА
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Хабаровский край в числе отличников России по капремонту многоквартиниковХабаровский край в числе отличников России по капремонту многоквартиниковФото: Олег УКЛАДОВ
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Хабаровский край вошел в число отличившихся в области капремонта. В регионе уже заключают договоры с подрядчиками на 2020 год, тем временем в нескольких субъектах страны с поисками исполнителей есть явная проблема. Например, в 2019 году заключили меньше 50 процентов планируемых договоров. Показатели Хабаровского края на этом фоне выглядели более чем впечатляюще.

- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров поблагодарил отличившиеся регионы и отметил работу Хабаровского краевого фонда капитального ремонта. К слову, дальневосточный регион несколько лет подряд поддерживает высокие показатели в области капитального ремонта, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Отметим, что в крае готовы и хотят делиться опытом с коллегами из других регионов. В планах на этот год привести в порядок 651 дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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