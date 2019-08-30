В Комсомольске ограничили движение автобусов по Хумминскому шоссе

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-30T13:26:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре вынуждены ввести ограничения на движение общественного транспорта по Хумминскому шоссе. Запрет вступил в силу сегодня, 30 августа, в 14:00. Это необходимая мера в связи с подтоплением некоторых участков дороги.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автобусы №№ 9 и 107 будут курсировать по маршруту: площадь Володарского – улица Орловская – Амурское шоссе - автодорога мимо поселка Новый Мир – Хумминское шоссе и далее по маршруту.

Что касается пригородного общественного транспорта, то автобусы №№ 104, 108 и 109 изменили маршрут на следующий: площадь Володарского – улица Орловская – Амурское шоссе - автодорога мимо поселка Новый Мир – Хумминское шоссе до поселка Малая Хапсоль, в районе бывшего поста ГИБДД разворачивается и далее по маршруту.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU