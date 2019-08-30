СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-30T13:23:34+03:00

Землевладелице в ЕАО пришлось заплатить за кусты и деревья в каналах Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Ранее женщину просто предупреждали, а потом ей выписали штраф

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Землевладелицу в ЕАО уличили в нарушении земельного законодательства. Женщина не соблюдала правила эксплуатации мелиоративной системы, что привело к засорению каналов на участках. Под «засорами» надо понимать выросшие кустарники и деревья.

- Собственницу предупредили, что мелиоративную систему нужно привести в порядок, выдали ей предостережение. Женщине дали некоторый срок, чтобы она исправила ситуацию, но по итогу оказалось, что очистку провели только на одну треть, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Такой результат не устроил проверяющих, и в итоге на землевладелицу подали в суд. Служители Фемиды рассмотрели ее дело и признали женщину виновной в административном правонарушении. В качестве наказания нарушительнице назначили штраф в сумме 10 тысяч рублей, которые собственница участка уже оплатила полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU