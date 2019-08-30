2019-08-30T13:23:34+03:00
Общество

Землевладелице в ЕАО пришлось заплатить за кусты и деревья в каналах

Ранее женщину просто предупреждали, а потом ей выписали штраф
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Землевладелице в ЕАО пришлось заплатить за кусты и деревья в каналахЗемлевладелице в ЕАО пришлось заплатить за кусты и деревья в каналахФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

Землевладелицу в ЕАО уличили в нарушении земельного законодательства. Женщина не соблюдала правила эксплуатации мелиоративной системы, что привело к засорению каналов на участках. Под «засорами» надо понимать выросшие кустарники и деревья.

- Собственницу предупредили, что мелиоративную систему нужно привести в порядок, выдали ей предостережение. Женщине дали некоторый срок, чтобы она исправила ситуацию, но по итогу оказалось, что очистку провели только на одну треть, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Такой результат не устроил проверяющих, и в итоге на землевладелицу подали в суд. Служители Фемиды рассмотрели ее дело и признали женщину виновной в административном правонарушении. В качестве наказания нарушительнице назначили штраф в сумме 10 тысяч рублей, которые собственница участка уже оплатила полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске на социальные проекты раздадут очередную порцию грантов
Охоту на собак устроили медведи в Хабаровском крае
В Комсомольске ограничили движение автобусов по Хумминскому шоссе
Хабаровский край в числе отличников России по капремонту многоквартирников
«Россельхозбанк» снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих
Санкт-Петербург увидит оригинальный музейный проект из Хабаровска
Перебегание дороги закончилось для хабаровской пенсионерки смертью после аварии
В Комсомольске пожарные вывели из зоны огненного риска 10 человек
Паводковая ситуация в ЕАО стабилизировалась, но все еще остается сложной
Грабитель в Биробиджане забирал чужие деньги под прицелом видеокамеры
Воспитанники колонии в ЕАО научились делать печенье
Ранимый уголовник в Амурске не выдержал упреков и зарезал приятеля
В «Комсомольской правде» в Хабаровске принимают корм для животных-подтопленцев
Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров
Количество заболевших энтеровирусом увеличивается в Хабаровске
Уровень Амура в Хабаровске 30 августа 2019: подъем замедлился
Горе-мать из Хабаровска нажила проблем на миллион рублей
Погода в Хабаровске на 30 августа 2019 года: до +21, дождь
Аквапарк, не имеющий аналогов в России, построят в Хабаровске
В Корее нацелились развивать отношения с Хабаровским краем в области экономики и науки
В Биробиджане начали оценивать ущерб пострадавших от паводка
Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае возобновил работу