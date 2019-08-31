Пропавшего несколько суток назад сборщика орехов ищут в ЕАО

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-31T06:02:18+03:00

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В Еврейской автономии спасатели отправились на поиски пропавшего сборщика орехов. Мужчина 32 лет отправился в лес несколько суток назад, до сих пор о его место нахождении нет информации. Известно только что происшествие случилось в Облученском районе в поселке Теплые ключи.

В ГУ МЧС России по ЕАО напоминают, что при нахождении в лесу нужно соблюдать правилах безопасности. Например, собираясь, нужно взять с собой компас и заряженный телефон, одеть яркую одежду. Все эти мелочи помогают быстрее найти пропавшего.

Также жителей области убедительно просят, перед походом в лес сообщать родным и близким, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. Это поможет сотрудникам спасателями быстрее определить район поисков. Важно при входе в лес определиться, в какую сторону вы двигаетесь – если зайти в лес на восток, то выходить на запад. Так же нужно обратить внимание на солнце, запомнить, с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в этом же направлении из леса, оно должно оказаться слева.

ИСТОЧНИК KP.RU