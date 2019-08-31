Образ святого покровителя десантников привезут в хабаровский храм

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-31T07:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Спасо-Преображенский кафедральный собор прибудет главная икона воздушно-военный сил России. Речь идет об образе пророка Божия Илии, который считается покровителем воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил. Увидеть святыню верующие смогут уже завтра, 31 августа, начиная с 13:00.

- Дальше икону будут перемещать сначала по гарнизонам Восточного военного округа и далее по гарнизонам страны. Через год она вернется в Москву и займет свое достойное место в главном военном храме Воскресения Христова в парке «Патриот», - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

К слову, завтра же состоится молебен, который отслужит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Икона будет находится в храме 10 дней. Святому пророку Божию Илии молятся также о прекращении дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU