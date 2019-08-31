СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-31T09:01:27+03:00

Госслужащего в Комсомольске сначала скрутил ОМОН, теперь допрашивают следователи Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Накануне в Комсомольске-на-Амуре задержали взяткодателя и взяткополучателя, которые провернули «сделку» буквально под присмотром правоохранителей. Как только первый вручил сотруднику инспекторского отделения государственной инспекции по маломерным судам 36 тысяч рублей, тут же сработал ОМОН.

Как выяснилось, подкупающая сторона не прошла обучение управлению маломерным судном. Соответственно этот человек не был готов к проверке знаний, которую проводят в обязательном порядке перед тем как выдать документ, подтверждающий право на управление судами. За деньги неуч решил исправить этот недочет и попросил поспособствовать в сдаче теоретической и практической частей экзамена, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Во время задержания госслужащий даже попытался скрыться, правда, далеко не убежал. В отношении фигуранта завели и расследуют уголовное дело, следователи собирают доказательства его вины.

ИСТОЧНИК KP.RU