2019-08-31T12:03:24+03:00
Общество

Подполковник в Хабаровском крае сел за торговлю казенными машинами

Старший офицер причинил ущерб Министерству обороны России почти на два с половиной миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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Подполковник в Хабаровском крае сел за торговлю казенными машинамиПодполковник в Хабаровском крае сел за торговлю казенными машинамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске под суд пошел старший офицер за торговлю казенными КАМАЗами. Мужчина додумался реализовать машины, используя свое положение. На сделке он смог заработать 560 тысяч рублей, а ущерб от его действий оценили почти в два с половиной миллиона рублей.

- Из материалов дела следует, что осужденный промышлял в период с февраля по март 2017 года. Тогда он был в должности заместителя командира войсковой части и, пользуясь своими полномочиями, продал гражданскому лицу восемь автомобилей, - рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления.

В итоге суд признал теперь уже страшного офицера виновным в присвоении в особо крупном размере. Согласно приговору несостоявшегося бизнесмена лишили свободы на три года. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Его также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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