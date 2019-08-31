Подполковник в Хабаровском крае сел за торговлю казенными машинами

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-31T12:03:24+03:00

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В Хабаровске под суд пошел старший офицер за торговлю казенными КАМАЗами. Мужчина додумался реализовать машины, используя свое положение. На сделке он смог заработать 560 тысяч рублей, а ущерб от его действий оценили почти в два с половиной миллиона рублей.

- Из материалов дела следует, что осужденный промышлял в период с февраля по март 2017 года. Тогда он был в должности заместителя командира войсковой части и, пользуясь своими полномочиями, продал гражданскому лицу восемь автомобилей, - рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления.

В итоге суд признал теперь уже страшного офицера виновным в присвоении в особо крупном размере. Согласно приговору несостоявшегося бизнесмена лишили свободы на три года. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Его также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU