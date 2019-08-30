В Хабаровске на социальные проекты раздадут очередную порцию грантов

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-30T13:22:45+03:00

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В Хабаровске стартовал грантовый конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Главная цель этого мероприятия - найти и профинансировать социально значимые проекты. К слову, размер предоставляемой суммы гранта на одного победителя конкурса на реализацию социально значимого проекта составит не более 500 тысяч рублей включительно.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, провести собеседование с участниками конкурса планируют 8 октября. Приступить к реализации проектов победители конкурса смогут в декабре 2019 года, а закончить их в августе 2020 года. Чтобы подать заявку, нужно лично обратиться в Хабаровский городской ресурсный центр НКО с документами по адресу: Хабаровск, улица Ленинградская, 30. Режим работы в будние дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Заявки принимают с 2 по 23 сентября 2019 года включительно. Подробная информация о конкурсе по телефону 40-91-42.

ИСТОЧНИК KP.RU