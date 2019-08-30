«Россельхозбанк» снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-30T10:14:14+03:00

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«Россельхозбанк» снижает ставки по военной ипотеке и по программе рефинансирования ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

Заемщики теперь могут оформить ипотеку по ставке 9,2% годовых c первоначальным взносом 10% и более на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Срок кредитования – от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита 2,7 миллиона рублей.

Также в РСХБ можно рефинансировать военную ипотеку, ранее предоставленную на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, а также на приобретение жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования снижена и составляет 9,1% годовых. Срок кредитования от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита 2,7 миллиона рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU