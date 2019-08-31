Погода в Хабаровске на 31 августа 2019 года: до +21, дождь

СЕГОДНЯ 02:55 2019-08-31T02:55:55+03:00

Непогода охватила почти весь регион Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Непогода охватила почти весь регион

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +20+22.

В Хабаровске дождь. Ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 640 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается спад уровня воды на 3-5 сантиметров за счет местного стока.Температура воды 19 градусов.

В Бикине дождь. Ветер восточный 6-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +17+19. Уровень Амура у города Юности 696 сантиметров.

В Чегдомыне дождь. Ветер юго-восточный 11-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +!7+19.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 11-13 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 175 сантимтеров.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU