2019-08-31T02:55:55+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 31 августа 2019 года: до +21, дождь

Непогода охватила почти весь регион
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
Непогода охватила почти весь регионНепогода охватила почти весь регионФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +20+22.

В Хабаровске дождь. Ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 640 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается спад уровня воды на 3-5 сантиметров за счет местного стока.Температура воды 19 градусов.

В Бикине дождь. Ветер восточный 6-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +17+19. Уровень Амура у города Юности 696 сантиметров.

В Чегдомыне дождь. Ветер юго-восточный 11-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +!7+19.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 11-13 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 175 сантимтеров.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Образ святого покровителя десантников привезут в хабаровский храм
Пропавшего несколько суток назад сборщика орехов ищут в ЕАО
Уровень Амура в Хабаровске 31 августа 2019: ожидается спад
Землевладелице в ЕАО пришлось заплатить за кусты и деревья в каналах
В Хабаровске на социальные проекты раздадут очередную порцию грантов
Охоту на собак устроили медведи в Хабаровском крае
В Комсомольске ограничили движение автобусов по Хумминскому шоссе
Хабаровский край в числе отличников России по капремонту многоквартирников
«Россельхозбанк» снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих
Санкт-Петербург увидит оригинальный музейный проект из Хабаровска
Перебегание дороги закончилось для хабаровской пенсионерки смертью после аварии
В Комсомольске пожарные вывели из зоны огненного риска 10 человек
Паводковая ситуация в ЕАО стабилизировалась, но все еще остается сложной
Грабитель в Биробиджане забирал чужие деньги под прицелом видеокамеры
Воспитанники колонии в ЕАО научились делать печенье
Ранимый уголовник в Амурске не выдержал упреков и зарезал приятеля
В «Комсомольской правде» в Хабаровске принимают корм для животных-подтопленцев
Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров
Количество заболевших энтеровирусом увеличивается в Хабаровске
Уровень Амура в Хабаровске 30 августа 2019: подъем замедлился
Горе-мать из Хабаровска нажила проблем на миллион рублей
Погода в Хабаровске на 30 августа 2019 года: до +21, дождь
Аквапарк, не имеющий аналогов в России, построят в Хабаровске
В Корее нацелились развивать отношения с Хабаровским краем в области экономики и науки
В Биробиджане начали оценивать ущерб пострадавших от паводка
Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае возобновил работу