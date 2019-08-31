Уровень Амура в Хабаровске 31 августа 2019: ожидается спад

СЕГОДНЯ 04:24 2019-08-31T07:18:46+03:00

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На реке Амур у Хабаровска в течение выходных ожидается спад уровня воды на 3-5 сантиметра. Сегодня 31 августа уровень реки Амур у краевого центра составил 640 сантиметра.

Уровни воды на отметке неблагоприятное явление сохраняются на реке Амур в Комсомольском, Ульчском районах, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, им. Лазо районах, на реках Кур, Тунгуска в Хабаровском районе.

Также затоплены поймы рек Уссури, Подхорёнок, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен.

ИСТОЧНИК KP.RU