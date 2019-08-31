Уровень Амура в Хабаровске 31 августа 2019: ожидается спад
В Хабаровском районе в бассейнах рек Кур, Тунгуска прогнозируется спад уровня воды
Уровень Амура в Хабаровске 31 августа 2019: ожидается спадФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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На реке Амур у Хабаровска в течение выходных ожидается спад уровня воды на 3-5 сантиметра. Сегодня 31 августа уровень реки Амур у краевого центра составил 640 сантиметра.
Уровни воды на отметке неблагоприятное явление сохраняются на реке Амур в Комсомольском, Ульчском районах, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, им. Лазо районах, на реках Кур, Тунгуска в Хабаровском районе.
Также затоплены поймы рек Уссури, Подхорёнок, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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