В Еврейской автономной области размыло федеральную трассу

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-31T11:07:56+03:00

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Сегодня из-за размыва участка федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск км 2113 (в районе с. Волочаевка), из-за произошедшего в связи со сложной паводковой ситуацией в регионе, было прекращено движение по трассе, ввиду чего было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами ЕАО и Хабаровского края.

- На данный момент на месте ЧП работает техника и осуществлено реверсивное движение. В области действует режим ЧС, - сообщили в региональном МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/729208" frameborder="0"></iframe> фед трасса ЕАО.

Гидрологическая обстановка на территории Еврейской автономной области сегодня, развивается в соответствии с прогнозом и продолжает оставаться напряженной, однако в ряде населенных пунктов отмечается снижение уровней воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/729210" frameborder="0"></iframe> фед трасса ЕАО 1.

ИСТОЧНИК KP.RU