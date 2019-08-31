2019-08-31T11:07:56+03:00
Происшествия

В Еврейской автономной области размыло федеральную трассу

Паводок разрушил участок федеральной автомобильной дороги Р-297
Петр САМСОНОВ
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В Еврейской автономной области размыло федеральную трассуВ Еврейской автономной области размыло федеральную трассуФото: Петр САМСОНОВ
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Сегодня из-за размыва участка федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск км 2113 (в районе с. Волочаевка), из-за произошедшего в связи со сложной паводковой ситуацией в регионе, было прекращено движение по трассе, ввиду чего было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами ЕАО и Хабаровского края.

- На данный момент на месте ЧП работает техника и осуществлено реверсивное движение. В области действует режим ЧС, - сообщили в региональном МЧС.

фед трасса ЕАО.

Гидрологическая обстановка на территории Еврейской автономной области сегодня, развивается в соответствии с прогнозом и продолжает оставаться напряженной, однако в ряде населенных пунктов отмечается снижение уровней воды.

фед трасса ЕАО 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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