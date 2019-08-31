В Еврейской автономной области размыло федеральную трассу
Сегодня из-за размыва участка федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск км 2113 (в районе с. Волочаевка), из-за произошедшего в связи со сложной паводковой ситуацией в регионе, было прекращено движение по трассе, ввиду чего было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами ЕАО и Хабаровского края.
- На данный момент на месте ЧП работает техника и осуществлено реверсивное движение. В области действует режим ЧС, - сообщили в региональном МЧС.
фед трасса ЕАО.
Гидрологическая обстановка на территории Еврейской автономной области сегодня, развивается в соответствии с прогнозом и продолжает оставаться напряженной, однако в ряде населенных пунктов отмечается снижение уровней воды.
фед трасса ЕАО 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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