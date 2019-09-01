Культурно-спортивный фестиваль «Русская удаль» прошел в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:24 2019-09-01T05:14:07+03:00

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Праздник состоялся в последний день лета. Организаторами его стали неравнодушные жители – члены ТСЖ «Благо» и Хабаровское содружество русских общин «Хоровод». Мероприятие приурочили к очередной годовщине окончания второй мировой войны.

- Мы за то, чтобы искусство, творчество, спорт, шли во дворы, - рассказал Виталий Сичкарь, председатель правления ТСЖ. – И конечно, приоритетна для нас именно родная культура. Обидно, что очень много навязанного, наносного. Отчасти миссией данного мероприятия стало напомнить людям о наших корнях и обычаях.

Фестиваль «Русская удаль» прошел на площадке в Первом микрорайоне Хабаровска уже в шестой раз. Перед собравшимися выступили творческие коллективы из Матвеевки, Князе-Волконки, Калинки, Хабаровска.

- Мы с радостью откликнулись на предложение об участии в таком важном мероприятии, - рассказала Мария Карелина, директор культурно-досугового методического центра Хабаровского муниципального района. – Надеемся, что такие фестивали станут регулярным, а наше сотрудничество еще более плодотворным.

Кроме духовной пищи посетители фестиваля могли отведать русской кухни, сплясать в зажигательном хороводе, испытать богатырскую силу, и даже прикупить баночку свежего меда.

ИСТОЧНИК KP.RU