В Хабаровске эвакуировали одно из отделений банка «Восточный»
Работу филиала парализовало из-за короткого замыкания
Банк "Восточный"Фото: Евгения МОЛОТОВА
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Срочная эвакуация сотрудников и посетителей произошла в филиале, расположенном на улице Шевчука. На момент объявления тревоги в здании находились около семидесяти человек. Все они смогли самостоятельно покинуть здание.
- Нам причин не объяснили, - рассказала одна из посетительниц банка. – Объявили по громкой связи, что, мол, всех просят покинуть помещение и соблюдать порядок. Мы и вышли. Потом пожарные приехали.
Как рассказал один из сотрудников банка, причиной экстренной эвакуации стало короткое замыкание. Жертв и разрушений нет. В ближайшее время филиал возобновит свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU