Жителей Хабаровского края ждет трезвый понедельник

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-01T08:16:06+03:00

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День знаний будет отмечаться 2 сентября на территории Хабаровского края. В соответствии с постановлением губернатора региона, в этот день продажа алкоголя в торговых точках края под запретом. Всего таких «трезвых» дней в нашем регионе три – День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября). В случае же, когда праздник выпадает на воскресенье, праздничным считается следующий день.

Напомним, официально торговля горячительным в Хабаровском крае, разрешена с десяти утра и до десяти вечера. Как пояснили в пресс-службе правительства Хабаровского края, исключение составляют заведения общественного питания, на них запрет не распространяется. Все прочие, в случае нарушения закона рискуют заплатить административный штраф до трехсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU