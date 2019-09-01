В Комсомольском районе ищут пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-01T11:27:34+03:00

Пожилая женщина ушла за грибами и не вернулась

Изменить размер текста: A A

Пенсионерка 1950 года рождения 18 августа ушла по грибы в районе поселка Хапсоль Комсомольского района. Активные поиски ее ведутся с привлечением сил МЧС еще с 24 августа, однако до настоящего времени они оказались безрезультатными.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю вчера поисковые мероприятия проводились спасателями Хабаровского филиала ДВРПСО вместе с сотрудниками полиции. В общей сложности поисково-спасательная группа осмотрела 89 квадратных километров лесов и прилегающих территорий. Поиски осложняются погодными условиями. На сегодняшний день результатов нет. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU