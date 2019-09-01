В Хабаровском крае в районах Вяземском и имени Лазо ожидается незапланированный рост уровня воды

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-01T12:44:38+03:00

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Смещение гребня паводка в реках Поднебесной спровоцирует подъем уровня воды в реке Уссури на территории Вяземского района. Как прогнозируют гидрологи Дальневосточного УГМС уровень воды в может превысить неблагоприятный почти на метр и достигнуть опасных отметок.

- В Вяземском районе прогнозируются уровни воды: на реке Уссури у села Венюково 2-6 сентября 500-530 сантиметров, при неблагоприятном уровне в 400 и опасным в 520 сантиметров, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - У села Новосоветского 2-6 сентября прогнозируется 550-700 сантиметр, при неблагоприятном явлении в 550 см, опасным в 700 сантиметров. У села Шереметьево 3-6 сентября уровень воды составит 930-950 сантиметров, что также относится к опасной отметке.

Специалистами ГУ МЧС главам муниципалитетов направлены рекомендации для проведения комплекса мер, призванных минимизировать возможные последствия прохождения паводка. Сотрудники МЧС готовы в случае необходимости прибыть на место и оказать населению всю возможную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU