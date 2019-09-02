Погода в Хабаровске на 2 сентября 2019 года: днем до +22, небольшой дождь
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +21+23.
В Хабаровске небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +22+24.
В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +18+20.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +17+19.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +20+22.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17.
В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU