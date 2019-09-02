2019-09-02T04:06:53+03:00
Происшествия

Сельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки Биджан

Находку «счастливчик» хранил у себя дома, но с какой целью - пока не ясно
Александр ШТААЛЬ
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Сельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки БиджанСельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки БиджанФото: Евгения ГУСЕВА
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Жителю села Дежнево несказанно повезло. По крайней мере, он сам так думал, когда нашел на берегу реки Биджан патроны. Опасную находку мужчина додумался притащить домой и хранил ее там, пока не нагрянули полицейские с обыском.

- В доме у мужчины обнаружили 48 патронов. Со слов самого нарушителя, их он нашел еще в 2010 году. С какой целью он хранил их у себя, пока выясняют, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Жителям области напоминают, что уголовной ответственности не будет, если сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства в полицию добровольно. При этом за сдачу всех перечисленных предметов также полагается денежное вознаграждение.

Отметим, что пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно. О наличии взрывчатки, мин или гранат лучше сообщить в полицию по телефонам «02» или «128». Пожалуйста, ни в коем случае не перевозите взрывоопасные предметы самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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