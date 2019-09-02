Сельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки Биджан
Жителю села Дежнево несказанно повезло. По крайней мере, он сам так думал, когда нашел на берегу реки Биджан патроны. Опасную находку мужчина додумался притащить домой и хранил ее там, пока не нагрянули полицейские с обыском.
- В доме у мужчины обнаружили 48 патронов. Со слов самого нарушителя, их он нашел еще в 2010 году. С какой целью он хранил их у себя, пока выясняют, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Жителям области напоминают, что уголовной ответственности не будет, если сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства в полицию добровольно. При этом за сдачу всех перечисленных предметов также полагается денежное вознаграждение.
Отметим, что пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно. О наличии взрывчатки, мин или гранат лучше сообщить в полицию по телефонам «02» или «128». Пожалуйста, ни в коем случае не перевозите взрывоопасные предметы самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU