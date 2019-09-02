2019-09-02T04:05:54+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 2 сентября 2019 года: вода опустилась до 634 сантиметров

На участке Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре уровни воды остаются в пределах опасных отметок
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Уровень Амура в Хабаровске 2 сентября 2019 года: вода опустилась до 634 сантиметровУровень Амура в Хабаровске 2 сентября 2019 года: вода опустилась до 634 сантиметровФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске уровень Амура опустился до отметки в 634 сантиметра. Такие данные предоставили в Дальневосточном УГМС по состоянию на шесть часов утра 2 сентября. Отметим, что у Хабаровска в течение двух суток ожидаются колебания уровней воды.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в пределах опасных отметок находится река на участке Хабаровск-Комсомольск-на Амуре, в пределах отметок неблагоприятного явления - на участке сел Нижнетамбовское и Богородское. На сегодняшний день остаются подтопленными поймы рек Уссури, Подхоренок, Амгунь, Нимелен, Тунгуска и Кур на 0,3-2,9 метра.

Напомним, в Вяземском районе и районе имени Лазо объявили штормовое предупреждение. Это вынужденная мера в связи со смещением паводков с рек КНР на реку Уссури. Так, в селе Венюково ожидают повышение уровня воды 2-6 сентября до 500-530 сантиметров, в селе Новосоветское - 2-6 сентября до 700-730 сантиметров, в селе Шереметьево - 3-6 сентября до 930-950 сантиметров. На реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка 2-4 сентября ожидается подъем до отметок 530-570 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банке
Новому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод
Три района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей воды
Взрывная находка обеспечила уголовное дело сельчанину в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школу
В новом свете увидят болельщики хоккейные игры в Хабаровске
Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октября
В Хабаровском крае дачники освободили картофель от назойливого червя
Очистительный огонь избавил Хабаровский край от тонны конопли
На укреплении дамб в Комсомольске впервые опробуют новый виброкаток
Бесплатные детские секции открыли при хабаровском храме
Уровень Амура в Комсомольске 2 сентября 2019 года: вода на отметке в 753 сантиметра
Любителя «клубнички» приструнили в Еврейской автономии
Чувство ревности и много алкоголя подтолкнули хабаровчанина к насилию
На автозаправке в Хабаровском крае нашли угрозу экологии
«Большая вода» притормозила движение на улице Пермской в Комсомольске
В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших отца и дочери
У Хабаровского театра кукол намечаются частые гастроли на новом автобусе
Сельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки Биджан
Погода в Хабаровске на 2 сентября 2019 года: днем до +22, небольшой дождь
В Хабаровском крае в районах Вяземском и имени Лазо ожидается незапланированный рост уровня воды
В Комсомольском районе ищут пропавшую пенсионерку
Жителей Хабаровского края ждет трезвый понедельник
Уровень воды в Комсомольске превысил критическую отметку почти на метр
В Хабаровске эвакуировали одно из отделений банка «Восточный»
Культурно-спортивный фестиваль «Русская удаль» прошел в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 1 сентября 2019 года: к вечеру дождь