Уровень Амура в Хабаровске 2 сентября 2019 года: вода опустилась до 634 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:13 2019-09-02T04:05:54+03:00

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В Хабаровске уровень Амура опустился до отметки в 634 сантиметра. Такие данные предоставили в Дальневосточном УГМС по состоянию на шесть часов утра 2 сентября. Отметим, что у Хабаровска в течение двух суток ожидаются колебания уровней воды.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в пределах опасных отметок находится река на участке Хабаровск-Комсомольск-на Амуре, в пределах отметок неблагоприятного явления - на участке сел Нижнетамбовское и Богородское. На сегодняшний день остаются подтопленными поймы рек Уссури, Подхоренок, Амгунь, Нимелен, Тунгуска и Кур на 0,3-2,9 метра.

Напомним, в Вяземском районе и районе имени Лазо объявили штормовое предупреждение. Это вынужденная мера в связи со смещением паводков с рек КНР на реку Уссури. Так, в селе Венюково ожидают повышение уровня воды 2-6 сентября до 500-530 сантиметров, в селе Новосоветское - 2-6 сентября до 700-730 сантиметров, в селе Шереметьево - 3-6 сентября до 930-950 сантиметров. На реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка 2-4 сентября ожидается подъем до отметок 530-570 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU