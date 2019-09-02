У Хабаровского театра кукол намечаются частые гастроли на новом автобусе

СЕГОДНЯ 02:30 2019-09-02T04:04:23+03:00

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Хабаровский театр кукол наконец-то смог приобрести новый автобус для перевозки артистов и декораций. Благодаря современной машине артисты смогут чаще гастролировать, выезжая в детские сады и школы не только Хабаровска, но и края. С новым транспортом можно будет показывать спектакли прямо на улице.

- Деньги на покупку автобуса выделили за счет федеральной субсидии. Он нужен был, чтобы заменить поизносившийся со временем ПАЗ, который не подлежал восстановлению, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В Хабаровском театре кукол также подготовили к показу новый спектакль, премьера которого состоится в октябре. Постановкой «Тигренок на подсолнухе» руководил режиссер Московского театра кукол Александр Шадрин. К слову, театральный сезон в этом году откроют 7 сентября «Сказкой о рыбаке и рыбке». Перед этим в фойе для зрителей развернется интерактивная программа по произведениям А.С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU