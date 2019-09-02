2019-09-02T04:03:17+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших отца и дочери

Мужчина и девочка исчезли на реке Амгунь в районе поселка Джамку
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших отца и дочери ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших отца и дочери ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»
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В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших на реке Амгунь отца и дочери. Происшествие случилось 21 июля в районе поселка Джамку. Ранее сообщалось, что глава семейства и трое детей сплавлялись на катамаране от станции Сулук по направлению к поселку Березовый. Также была еще одна группа туристов на втором катамаране. В пяти километрах от поселка Джамку плавсредство с мужчиной и детьми перевернулось. Двоих детей смогли спасти, потому что на них были надеты спасательные жилеты. Судьба девочки и ее отца пока неизвестна.

- Сейчас идет подготовка к поисковой экспедиции. К населению обращаются с просьбой помочь - нужна лодка, как на фотографии, с хорошим мотором, грузовик 4вд за плату. Большая просьба откликнуться на зов о помощи охотников, - прокомментировали в ПСО «Амур-Поиск».

Как сообщили в поисково-спасательном отряде, экспедиция рассчитана на семь дней – два дня в пути плюс пять дней поисков. Более подробная информация по телефонам 8-909-857-63-00. Выезд запланировали на 9-10 сентября, но если оборудование найдется раньше, то начало поездки сместится на более ранний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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